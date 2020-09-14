بالخرائط.. تغييرات 'مفاجئة' على حالة الطقس مطلع الخريف المقبل

2020/09/14 | 09:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حالة الطقس

فوتو: ارشيف

منذ 1 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

توقع المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، نزول موجة هواء شبه قطبية باردة في الطبقات العليا مرافقة لحوض بارد في الثلث الاخير من الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل .

وذكر عطيه، في منشور على "فيسبوك" مساء أمس الأحد، 13 أيلول 2020، ان التغييرات ستحدث في حركة المنظومات الجوية في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري، حيث يحدث تراجع التيار النفاث الصيفي الشرقي (الاستوائي) ودخول التيار الشتوي (الغربي ) على العراق وشمال وجنوب شرق شبه الجزيرة .

وأضاف ان "التوقعات تشير الى نزول هواء شبه قطبي بارد في الطبقات العليا مرافق لحوض بارد في الثلث الاخير من الشهر وبداية الشهر المقبل "، مبينا أنه "حتى ذلك الوقت لايوجد انخفاض بدرجات الحرارة وتستمر الرياح بتقلباتها".

وفيما يتعلق بالاعتدال الخريفي واعتدال الطقس، أشار عطيه، إلى انه "بقي عن انتهاء فصل الصيف فلكيا 8 أيام من الآن، حيث يحدث الاعتدال الخريفي يوم 22 ايلول ويومها تتساوى ساعات الليل بساعات النهار وتتعامد الشمس على خط الاستواء".

وبين أن "الحدث الذي يهمنا خلال فترة مابعد الاعتدال الخريفي بقليل هو انخفاض درجات الحرارة في عموم المدن".

ر.إ

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