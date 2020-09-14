إصابة فنان عراقي كبير بفيروس كورونا

2020/09/14 | 09:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد المخرج، فراس السراي، الاثنين، اصابة المطرب العراقي، حسين نعمة، بعدوى فيروس كورونا.

وقال السراي في تغريدة له على تويتر، اليوم (14 آيلول 2020) تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، " أصابة الفنان الكبير حسين نعمة بفيروس كورونا مع زوجته ..



الف سلامة لطائر الجنوب".

🔴 أصابة

الفنان الكبير حسين نعمة

بفيروس كورونا مع زوجته

الف سلامة لطائر الجنوب

وتاليها مع هذا الفيروس

اللهم ربي انت ارحم الراحمين

— Firas W.



Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) September 14, 2020

ويعتبر الفنان حسين نعمة (76 عاما) من أشهر المطربين العراقيين خلال فترة السبعينات والثمانينات.

وكان مصدر قد اكد لديجيتال ميديا ان ار تي، امس الاحد، اصابة عراب السينما العراقية، محمد شكري جميل، وزوجته الفنانة القديرة، فاطمة الربيعي، بفيروس كورونا.

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