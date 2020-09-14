جوجل تقدم برنامجًا لمساعدة أصحاب الأعمال على تواجد عبر الإنترنت

2020/09/14 | 09:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ..في محاولة منها لتوفير شبكة أمان للشركات الصغيرة، قدمت جوجل برنامجًا جديدًا لمساعدة أصحاب الأعمال على تعلم كيفية بناء تواجد عبر الإنترنت أو العثور على المزيد من العملاء أو البيع عبر الإنترنت أو العمل عن بُعد، ويمكن أن يختلف محتوى دروس برنامج “Grow with Google” الجديد على مقاطع فيديو تعليمية مدتها دقيقتان […]

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