امانة بغداد: ازالة تجاوزات متعددة شرق العاصمة

2020/09/14 | 09:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد، الاثنين، ازالة تجاوزات متعددة شرقي العاصمة.

وذكرت الأمانة في بيان ان “الملاكات في دائرة بلدية الغدير وباسناد مديرية الحراسات في امانة بغداد، قامت بحملة ازالت خلالها عدد من التجاوزات المشيدة على الارصفة ضمن منطقة العبيدي المحلة 762 بالاضافة الى ازالة تجاوزات تتمثل بعدد من حظائر الاغنام ضمن شارع 77 شرق بغداد”.

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