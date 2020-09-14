هيكي يعرب عن تفاؤله بشأن اعتماد اللقاح البريطاني لفيروس كورونا وتوفيره للعراق

2020/09/14 | 09:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، عن تعاون قريب بين بلاده والعراق في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعرب هيكي في تصريح، عن تفاؤله بشأن قرب اعتماد اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بلاده، وتوفيره في العراق، على خلفية التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين، مبينا ان بريطانيا تكتمت بشكل جيد على حد تعبيره على اللقاح الذي ينتج في جامعة اوكسفورد.

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