قروض بـ50 مليون دينار تنتظر الموظفين.. الرافدين يكشف التفاصيل

2020/09/14 | 09:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، منح قروض بقيمة ٥٠ مليون دينار للموظفين للبناء في قطعة أرض أو لترميم وتأهيل دورهم.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “موظفي دوائر الدولة بامكانهم التقديم على قروض ٥٠ مليوناً للبناء والترميم”.

مشيراً إلى، أن “مدة تسديد القرض ١٠ سنوات”.

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