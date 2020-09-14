نجاة عميد كلية الإمام الأعظم من محاولة اغتيال في كركوك

2020/09/14 | 09:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتور سامي زاير إبراهيم - صورة إرشيفية

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