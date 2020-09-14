2020/09/14 | 09:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق اليوم الثاني من عملية الفتح المبين في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق اليوم الثاني من عملية الفتح المبين في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).