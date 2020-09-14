2020/09/14 | 09:59 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

الأثنين 14 سبتمبر 2020 | 09:51 صباحاً | عدد القراءات : 9

سعي برلماني لتحويل جنس الارض الزراعية التي شُيدت عليها دور الى سكنية

بغداد/..



اكدت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائبة ايمان العبيدي، السعي لتحويل جنس الارض الزراعية التي شيدت عليها دور الى سكنية.

وقالت العبيدي في بيان " ان هناك مساعي لاصدار قانون يحول جنس الارض الزراعية التي شيدت عليها دور الى سكنية"، مبينة :" ان الدستور العراقي قد كفل للمواطن حق العيش الكريم".

واضافت "نرفض ما يحصل من تهديم للهياكل والمنازل الموجودة على هذه الاراضي من قبل الجهات المعنية والدوائر المختصة"

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