2020/09/14 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على "مخبر سري" وناقل مواد لوجستية لعناصر تنظيم "داعش" في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارزها المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد الإرهابيين في ناحية العباسي بمحافظة كركوك مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، والذي يقوم بتزويد عصابات داعش بمعلومات عن القوات الأمنية ونقل مواد غذائية وأمور لوجستية مقابل مبالغ مالية".

وأضافت، أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وقيامه بنقل مواد لوجستية وغذائية وتزويد العصابات الإجرامية بمعلومات عن تحركات القوات الأمنية، وهو من عائلة داعشية لديه أحد أشقائه الهاربين ضمن عصابات داعش الإرهابية، حيث تم تدوين أقواله وإحالته إلى الجهات المختصة".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 'مخبر سري' وناقل مواد لوجستية لعناصر 'داعش' في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 'مخبر سري' وناقل مواد لوجستية لعناصر 'داعش' في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).