امانة بغداد تعلن ازالة عدد من التجاوزات شرق العاصمة

2020/09/14 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن ازالة مجموعة من التجاوزات شرق العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه إن "الملاكات في دائرة بلدية الغدير وباسناد مديرية الحراسات في امانة بغداد بحملة ازالت خلالها عدد من التجاوزات المشيدة على الارصفة ضمن منطقة العبيدي المحلة 762".

واضافت، تم ايضا "ازالة تجاوزات تتمثل بعدد من حظائر الاغنام ضمن شارع 77 شرق بغداد".





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