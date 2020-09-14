العراق يخفض سعر بيع خام البصرة الخفيف لجميع المناطق في تشرين الاول

2020/09/14 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادخفض العراق، سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لشهر تشرين الأول، للشحنات المتجهة إلى آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

وحددت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا عند 30 سنتًا للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة، انخفاضًا من علاوة 1.5 دولار للبرميل في أيلول.

كما خفضت الأسعار للولايات المتحدة، حيث حددت سعر خام البصرة الخفيف عند 40 سنتًا للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت وخفضت سعر البيع الرسمي لأوروبا أيضا وحددته بخصم 0.70 دولار للبرميل عن سعر برنت المؤرخ.

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