مصرف الرافدين يمنح الموظفين قرض 50 مليون لبناء قطعة ارض

2020/09/14 | 10:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلن مصرف الرافدين ، عن منح قروض 50 مليون دينار للموظفين للبناء في قطعة أرض أو لترميم وتأهيل الدور السكنية لهم.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين ، إن “موظفي دوائر الدولة بإمكانهم التقديم على قروض 50 مليون دينار للبناء والترميم”.ولفت المكتب في بيانه، إلى أن […]

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