تنويه من أمانة بغداد: غلق لخط تصريف صحي ’ضخم’ في الدورة لمدة 14 يوماً

2020/09/14 | 10:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، عزمها غلق خط تصريف مياه الصرف الصحي الذي يخدم 4 محلات سكنية في منطقة الدورة بشكل مؤقت.



وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 أيلول 2020)، إنه "تنوه أمانة بغداد إلى أنها ستقوم بإغلاق مؤقت لخط تصريف مياه الصرف الصحي الذي يخدم ٤ محلات سكنية بمنطقة الدورة لاجراء أعمال صيانة لمدة ١٤ يوما وبعمل متواصل".

وتابع، أن "دائرة بلدية الدورة ستقوم باغلاق مؤقت لخط تصريف مياه الصرف الصحي الذي يخدم المحلات ( 842 - 840 - 846 - 838 ) وذلك لاستبدال الانابيب المتضررة".

ولفت إلى أن "بلدية الدورة بينت انها قامت بتهيئة البدائل لحين اكمال اعمال التأهيل".

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