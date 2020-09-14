الصحة العالمية تتوقع ارتفاع عدد الوفيات بكورونا: الشهران المقبلان سيكونان أقسى

2020/09/14 | 10:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بكورونا في أوروبا خلال أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

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