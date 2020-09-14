وكالة: وصول الشيخ عبد الله وزير خارجية الإمارات لواشنطن للمشاركة في التوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل

2020/09/14 | 10:05 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة يتحدث في مؤتمر صحفي في مدينة الجزائر يوم 27 يناير كانون الثاني 2020.تصوير: رمزي بودينا - رويتزرالقاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الامارات (وام) يوم الأحد أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين للمشاركة في التوقيع على “معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل الثلاثاء بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل”.وقالت الوكالة إن الوفد يضم مسؤولين كبارا من بينهم وزيرا الاقتصاد والصناعة وسفيرا الامارات لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة.إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية

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