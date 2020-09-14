الطقس العراق سيكون صحوا وحارا لتأثره بامتداد شبه مداري

2020/09/14 | 10:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..تشير التوقعات الجوية إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي شبه مداري مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع لتصل في بعض المحافظات إلى 48 درجة مئوية.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، إن “التوقعات الجوية تشير إلى استمرار تأثر العراق بامتداد المرتفع الجوي شبه المداري ليكون الطقس في المناطق كافة […]

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