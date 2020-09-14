ستة ملايين عراقي يقطنون مساكن غير منتظمة.. والحلول مستبعدة

2020/09/14 | 10:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الخدمات والاعمار النيابية عن رقم صادم حول سكن العشوائيات في محافظات العراق، حيث اكدت ان ستة ملايين عراقي يقطنون في مساكن غير منتظمة.

رئيس اللجنة وليد السهلاني، أشار الى ان للعاصمة بغداد الحصة الأكبر في سكن تلك العشوائيات، مستبعدا اجراء حلول على المدى القريب من خلال تعويض ساكنيها او توفير البدائل.

وفي ما يتعلق ببناء الوحدات السكنية للحد من العشوائيات، كشف السهلاني عن خطط لتمليك البيوت غير المنتظمة اذا كانت مشيدة على الاراضي وفق السياق الاصولي والقانوني.

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