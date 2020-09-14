وزارة الصحة: الحل يكمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية

2020/09/14 | 10:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة بان اجراءات التعايش مع كورونا مستمرة.

وقال مدير عام الصحة العامة بوزارة الصحة رياض الحلفي، إن الفيروس قد ينتشر بين أشخاص يحملونه دون أن تظهر عليهم أعراض العدوى، مبينا أن الموجة التالية للجائحة بانت من خلال ارتفاع عدد الاصابات في اوروبا، وتصاعد معدلات الوفيات في بريطانيا، وهذا مؤشر خطير بقدوم موجة موسمية جديدة تشكل تهديدا على الامن الصحي في جميع انحاء العالم.

واكد الحلفي أن الحل يكمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، خاصة فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي وترك المسافات وغسل اليدين وارتداء الكمامات وتهوية الغرف المغلقة كل نصف ساعة على الأقل، لحين اكتشاف لقاح يغير مساره.

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