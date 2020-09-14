2020/09/14 | 10:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت الولايات المتحدة الاميركية دعمها جهود الإصلاح التي تقوم بها الحكومة العراقية.

وذكرت وزارة المالية في بيان على موقعها، ان السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر، أعرب خلال لقائه وزير المالية علي علاوي، عن دعم بلاده الكامل للخطط والإجراءات التي تتبعها الحكومة العراقية، وبما يتعلق بإصلاح وتطوير القطاعين الاقتصادي والمالي على وجه الخصوص، فيما أكد البيان ان الجانبين بحثا آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الأميركي يعرب عن دعم بلاده جهود العراق الرامية لإصلاح القطاعين المالي والاقتصادي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الأميركي يعرب عن دعم بلاده جهود العراق الرامية لإصلاح القطاعين المالي والاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).