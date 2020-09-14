الصحة النيابية تكشف مقترحين عن عودة دوام المدارس والجامعات.. وتحذر

2020/09/14 | 10:11 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} رهنت لجنة الصحة والبيئة النيابية قرار عودة المدارس والجامعات إلى الدوام في العام الدراسي 2020 - 2021 بقرار شجاع من قبل الحكومة، لافتة إلى أنه لا مجال للمساومة على حياة الطلبة ومستقبل الواقع الصحي في العراق.





وأوضحت مقررة لجنة الصحة والبيئة النيابية، صفاء مسلم التميمي، في تصريح صحفي، أن "لجنة التربية والتعليم النيابية ارسلت للجنتنا كتابا تستفسر فيه عن النواحي العلمية التي يمكن ان تطبق في حال بدء العام الدراسي الجديد، ومن ضمن مقترحاتنا، الدراسة عن بعد (الالكترونية) في الظروف الحالية التي ما زلنا نسجل فيها اصابات كبيرة بالوباء القاتل".

واضافت التميمي، أن "المقترح الثاني أن يكون الدوام بواقع يومين في الاسبوع في المدارس الاهلية التي تتوفر بها الشروط الصحية وباقي الايام تكون الدراسة عن بعد، مستدركة أن المقترح الثاني لا يمكن تطبيقه على المدارس الحكومية وذلك لاكتظاظ الاعداد في الصف الواحد من 50 الى 60 طالبا لذا تطبيقه شبه مستحيل حتى لو كان الدوام بواقع يومين.

وحذرت مقررة الصحة النيابية "من خطورة عودة الدوام الرسمي على الطلبة وأسرهم اذ يمكن ان يكون الطالب وسيلة لنقل العدوى خاصة ان الاطباء اثبتوا ان الطفل لا تظهر عليه الاعراض بنسبة 20 بالمئة ويمكن ان يكون وسيلة لنقل العدوى".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، أكدت أمس الأحد، ان شريحة الاطفال أقل عرضة للتأثر بمضاعفات كورونا مقارنة بكبار السن نتيجة تماسك جهازهم المناعي.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير في تصريح صحفي، ان "الاطفال اقل عرضة للاصابة بكورونا لانهم اقل اختلاطا مع الناس،" مبينا أن "عدد الاصابات بينهم يتراوح بين 20 – 50 إصابة من مجموع الحالات المسجلة في البلاد بسبب لعب الاطفال بالشوارع خصوصا في المناطق الشعبية، اذ قد يصاب معظمهم بأعراض خفيفة او قد لا يصابون بأي أعراض على إلاطلاق، وإن ظهرت عليهم تكون أقل حدة".

وأضاف "أما عدد الوفيات التي يسببها الفيروس بين هذه الشريحة فيقل عن ١ بالمئة وقد تحدث الوفاة لأسباب عديدة منها وجود خلل بالجهاز المناعي نتيجة السمنة أو مرض الربو أو مشكلات بالقلب والفشل الكلوي والرئة او يعانون من اضطرابات صحية اخرى.

ودعا عبد الأمير "أولياء أمور الطلبة الى الاطمئنان لان أطفالهم لا يتعرضون لأي أذى بالاصابة حين عودتهم الى مقاعد الدراسة،" مبينا، ان "حالات المرض الشديدة والوفيات نادرة الحدوث بين الأطفال بسبب قوة العامل المناعي، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الشخصية".

عمار المسعودي

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