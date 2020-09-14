بالصور.. إزالة تجاوزات متعددة شرق بغداد

2020/09/14 | 10:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد، الاثنين، ازالة تجاوزات متعددة شرقي العاصمة.وقالت الامانة في بيان صحفي ان "ملاكاتها في دائرة بلدية الغدير وباسناد مديرية الحراسات في امانة بغداد قامت بحملة ازالت خلالها عدد من التجاوزات المشيدة على الارصفة ضمن منطقة العبيدي المحلة 762 ".واضافت، انها "قامت ايضا بازالة تجاوزات تتمثل بعدد من حظائر الاغنام ضمن شارع 77 شرقي بغداد".علي الربيعي شارك إذا أردت

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