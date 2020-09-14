الثقافة النيابية تعتزم تضمين منحة الصحفيين والادباء في الموازنة

2020/09/14 | 10:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تعتزمُ لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية تضمين المنحة السنوية للصحفيين والادباء والفنانين في الموازنة، بينما اكدت ان من اولوياتها تشريع قانون اليوم الوطني وحق الحصول على المعلومة.

وقال عضو اللجنة بشار الكيكي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان “اللجنة قدمت مشروع قانون حق الحصول على المعلومة وحصلت على موافقة اللجنة القانونية، اذ وصل مشروع القانون الى هيئة الرئاسة وسيتم ادراجه في لائحة جلسات المجلس المقبلة”.

وأضاف الكيكي، ان “القانون يعطي الحق للافراد من الجهات المعنية سواء كانت تشريعية او تنفيذية او قضائية او القطاع الخاص الاطلاع على المعلومات التي يطلبونها ضمن حدود القانون”، مبينا أن “القانون يشدد على الجهات المطلوب منها المعلومات ان توفرها وبخلاف ذلك يحق للجهة الطالبة للمعلومات ان تقدم شكوى بحق تلك الجهات”.

ولفت الى ان “هذا القانون يعزز موضوع الشفافية ومكافحة الفساد وسيكون وسيلة ضاغطة على المؤسسات لتفعيل الشفافية في حق الحصول على المعلومة”.

إلى ذلك اوضح عضو لجنة الثقافة النيابية ان “من اولويات لجنته خلال المرحلة المقبلة توفير المنحة السنوية للصحفيين والادباء والفنانين”.



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