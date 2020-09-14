2020/09/14 | 10:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، عزمها غلق خط تصريف مياه الصرف الصحي الذي يخدم 4 محلات سكنية في منطقة الدورة بشكل مؤقت.

وقالت الأمانة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تنوه أمانة بغداد إلى أنها ستقوم بإغلاق مؤقت لخط تصريف مياه الصرف الصحي الذي يخدم ٤ محلات سكنية بمنطقة الدورة لاجراء أعمال صيانة لمدة ١٤ يوما وبعمل متواصل”.

وتابع، أن “دائرة بلدية الدورة ستقوم باغلاق مؤقت لخط تصريف مياه الصرف الصحي الذي يخدم المحلات ( 842 – 840 – 846 – 838 ) وذلك لاستبدال الانابيب المتضررة”.

ولفت إلى أن “بلدية الدورة بينت انها قامت بتهيئة البدائل لحين اكمال اعمال التأهيل”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4 مناطق في بغداد على موعد مع “غلق خط التصريف الصحي” لمدة 14 يومًا!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4 مناطق في بغداد على موعد مع “غلق خط التصريف الصحي” لمدة 14 يومًا!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).