مفوضية الانتخابات تؤكد استعدادها إجراء الانتخابات بعد تحقيق خمسة شروط

2020/09/14 | 10:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- رحبت مفوضية الانتخابات، بتصريحات المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بخصوص الانتخابات، مؤكدةً استعدادها لإجراء الانتخابات في العام المقبل بعد تحقيق خمسة شروط من بينها إنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت، وإكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية.وقالت المفوضية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين ، إنها “استقبلت باهتمام وامتنان كبيرين البيان التاريخي […]

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