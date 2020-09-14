2020/09/14 | 10:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، عن مقترحين بخصوص العام الدراسي الجديد من بينهما الدراسة الالكترونية، محذرة في الوقت ذاته من خطورة عودة الدوام الرسمي على الطلبة وأسرهم .وقالت مقرر اللجنة صفاء مسلم التميمي في تصريح لصحيفة “الصباح” الحكومية تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، إن “لجنة التربية والتعليم النيابية أرسلت للجنتنا كتاباً تستفسر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تقدم مقترحين بخصوص العام الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تقدم مقترحين بخصوص العام الدراسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).