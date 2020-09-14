كورونا يتمكن من مطرب عراقي “سبعيني” شهير

2020/09/14 | 10:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكد المخرج، فراس السراي، الاثنين، اصابة المطرب العراقي، حسين نعمة، بعدوى فيروس كورونا.

وقال السراي في تغريدة له على تويتر، “أصابة الفنان الكبير حسين نعمة بفيروس كورونا مع زوجته ..”

ويعتبر الفنان حسين نعمة (76 عاما) من أشهر المطربين العراقيين خلال فترة السبعينات والثمانينات.

🔴 أصابة الفنان الكبير حسين نعمة بفيروس كورونا مع زوجته الف سلامة لطائر الجنوبوتاليها مع هذا الفيروساللهم ربي انت ارحم الراحمين

— Firas W.



Alsarray – فراس السراي (@firasalsarrai) September 14, 2020

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