الدولة الإسلامية والدولة الدينية - عبد الغني سلامه

2020/09/14 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الغني_سلامه (1~2)يمكن إطلاق وصف "إسلامي" على كثير من المسميات؛ كأن نقول فن إسلامي، عمارة إسلامية، حزب إسلامي، دولة إسلامية..



وكان أبو الحسن الأشعري (ت 324 هـ) أول من أطلق وصف "الإسلاميين" على الجماعات التي تشتغل في السياسة، في كتابه "مقالات الإسلاميين"، بهدف تمييز أولئك الذين يوظفون الدين في السياسة عن المسلمين المتدينين العاديين..اليوم، كلمة "دولة إسلامية" تدل على أي دولة يدين أغلبية سكانها ب ......





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