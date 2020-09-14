2020/09/14 | 10:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

انتهت انتخابات رئاسة الحزب الحاكم في اليابان اليوم الاثنين بفوز يوشيهيدي سوغا خلفا لرئيس الحزب المستقيل شينزو آبي.

وفاز يوشيهيدي سوغا، البالغ من العمر 71 عاما، في انتخابات زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، الاثنين، مما يمهد الطريق أمامه ليصبح رئيسا للوزراء في تصويت برلماني يوم الأربعاء المقبل.

وقال سوغا في وقت سابق إنه سيسير على نهج آباه المتمثل في سياسة نقدية بالغة التيسير ويواصل الإنفاق الحكومي والإصلاحات ويعتمد نهجا دبلوماسيا يرتكز على التحالف الأمني بين الولايات المتحدة واليابان.

ويعتبر سوغا حليفا قديما لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، وشغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء خلال رئاسة آبي للحكومة التي استمرت نحو 8 سنوات.

وكانت المؤشرات تشير إلى أن سوغا سيحقق الفوز برئاسة الحزب الحاكم وبالتالي انتخابه لرئاسة الوزراء خلال التصويت في البرلمان الياباني يوم الأربعاء بسبب الأغلبية التي يحظى بها الحزب في مجلس النواب، وسيكمل فترة آبي كزعيم للحزب حتى سبتمبر 2021.

وكان آبي، أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة، أعلن الشهر الماضي إنه سيستقيل بسبب سوء حالته الصحية.

ويواجه سوغا الذي تنقصه الخبرة الدبلوماسية تحديات جغرافية سياسية مثل بناء علاقات مع الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية في الثالث من نوفمبر وتحقيق توازن بين تنامي القوة البحرية الصينية والترابط الاقتصادي بين البلدين.

وتدور تكهنات بأن سوغا سيدعو لانتخابات مبكرة لمجلس النواب في الشهر المقبل لتعزيز فرص فوزه بفترة كاملة تستمر 3 سنوات كزعيم للحزب الديمقراطي الحر العام المقبل.

ولا بد من إجراء انتخابات مجلس النواب بحلول أواخر أكتوبر

المصدر: رويترز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اليابان.. سوغا يفوز بزعامة الحزب الحاكم لتولي رئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اليابان.. سوغا يفوز بزعامة الحزب الحاكم لتولي رئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).