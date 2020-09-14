2020/09/14 | 10:30 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 14 سبتمبر 2020 | 10:28 صباحاً | عدد القراءات : 3

ارتفاع طفيف بسعر صرف الدولار في البورصة المحلية

بغداد/..



اعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي اليوم الاثنين عن ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الدينار في البورصة المحلية .

فقد سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد ، 123500 دينار مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 122500 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح يوم امس الاحد 123250 دينارا لكل 100 دولار امريكي

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