مفوضية الانتخابات ترحب بتصريحات السيد السيستاني حول الانتخابات المبكرة

2020/09/14 | 10:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشترطت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تحقيق عدد من الشروط ومن بينها إنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت، وإكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية، لإجراء الانتخابات في العام المقبل.

ورحبت المفوضية في بيان، بتصريحات المرجع الديني السيد علي السيستاني المتعلقة بالانتخابات، خلال اجتماعه مع جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مبينة ان التصريحات القيمة للسيد السيستاني دليل واضح على اهتمام المرجعية البالغ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشجع المواطنين على المشاركة فيها، فيما أكدت المفوضية التزامها الكامل بالعمل بتأدية مهمتها الدستورية بكل إخلاص وتفان.

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