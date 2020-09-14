انطلاق عمليات عسكرية في 8 محاور لملاحقة معاقل داعش

2020/09/14 | 10:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد محافظة الانبار عمليات عسكرية في ثمانية محاور أطلق عليها اسم الفتح المبين وتهدف لملاحقة معاقل داعش التي عاودت نشاطها في مناطق متفرقة من المحافظة.

مصادر عسكرية، تؤكد ان العملية تستهدف عددا من الخلايا النشطة للتنظيم الإرهابي والتي نفذت عددا من العمليات في الايام السابقة في المحافظة وأشارت المصادر الى ان العملية تعد مهمة ومباغتة وتستند الى معلومات استخبارية دقيقة.

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