تفاصيل جديدة في واقعة محاولة اغتيال عميد كلية الإمام الأعظم بكركوك

2020/09/14 | 10:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، تفاصيل جديدة في واقعة تعرض عميد كلية الإمام الأعظم في محافظة كركوك إلى محاولة اغتيال. وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 أيلول 2020)، إن "عبوة ناسفة محلية الصنع، انفجرت مساء أمس أسفل عجلة حكومية تعود إلى عميد كلية الإمام الأعظم في كركوك بمنطقة الحي العسكري".

وأضافت، أن "الانفجار أدى إلى وقوع أضرار مادية بالعجلة فقط".

وانفجرت عبوة ناسفة، أمس الأحد، على سيارة عميد كلية الإمام الأعظم في محافظة كركوك، سامي زاير.





وقال مراسل "ناس" (13 أيلول 2020)، إن عبوة ناسفة استهدفت عميد كلية الامام الاعظم سامي زاير، في منطقة حي العسكري شرقي كركوك.

وأضاف أن الحادث لم يوقع إصابات بشرية، غير أنه أدى إلى أضرار في سيارته الشخصية.

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