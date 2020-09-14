تشكيلة أديب الحكومية أمام

2020/09/14 | 10:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يضع الرئيس المكلف، مصطفى أديب، ظهر الاثنين، التشكيلة الحكومية بتصرف رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، قبل يوم واحد من إنتهاء مهلة الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، فارضاً عليه صيغة جديدة من نوعها في البلاد، بعيدة عن المداورة وتوزيع الحقائب والحصص على أساس المكوّنات الطائفية، بحسب متابعين.

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