بيان: نوري المالكي يجري زيارة لإيران للقاء مسؤولين وإجراء فحوصات طبية

2020/09/14 | 10:40 - المصدر: قناة التغيير

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يجري رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي زيارة خاصة الى العاصمة الايرانية طهران تتضمن أجراء فحوصات طبية روتينية بحسب بيان لمكتبه الاعلامي.

وذكر المكتب في بيان ، ان زيارة الأخير الى ايران تستغرق عدة أيام، وسيلتقي خلالها بعدد من المسؤولين الإيرانيين، فضلا عن اجراء فحوصات طبية روتينية في مستشفيات طهران.

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