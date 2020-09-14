الصحة العالمية: الشهران المقبلان سيكونان “أقسى” مع ارتفاع عدد حالات الوفاة اليومية

2020/09/14 | 10:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع الوفيات حول العالم جراء فيروس كورونا، خلال الشهرين المقبلين.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الشهرين المقبلين سيكونان أقسى مع ارتفاع عدد حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت تسجيل رقم قياسي جديد للإصابات اليومية لفيروس كورونا، بلغت ثلاثمئة وسبعة آلاف وتسعمئة وثلاثين إصابة خلال يوم واحد.

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