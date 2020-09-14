السهيل: إجراء انتخابات بنتائج غير نزيهة سيؤدي بالبلد إلى الانهيار التام

2020/09/14 | 10:42 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس كتلة عراقيون في البرلمان هشام السهيل، اليوم الاثنين، إن اجراء انتخابات بنتائج غير نزيهة سيؤدي بالبلد الى الانهيار التام.





وقال السهيل في تصريح صحفي، إنه "يجب إجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الوضع الحالي، حيث لا يمكن للبلد أن يستقر من دون انتخابات مبكرة بشرط ضمان نزاهتها".

وأضاف أن "الأمر الآخر المهم هو عدم السماح للكتل الكبيرة بالتدخل في شؤون المفوضية بعد إقرار قانون الانتخابات وتفعيل المحكمة الاتحادية، إذ لا يمكن إجراء انتخابات بلا محكمة اتحادية"، موضحا أن "إجراء انتخابات بنتائج غير نزيهة سيؤدي بالبلد إلى الانهيار التام".

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