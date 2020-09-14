2020/09/14 | 10:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} قال الناطق باسم تحالف عراقيون حسين عرب، اليوم الاثنين، أن التحالف يؤكد تأييده لاجراء الانتخابات المبكرة.





وقال عرب في تصريح صحفي، إن "تحالف (عراقيون) يؤيد إجراء انتخابات مبكرة مثلما يؤيد التصويت الفردي كما نؤيد الدوائر المتعددة وهي لكل أربع مقاعد دائرة انتخابية واحدة ولدينا الكثير من الأمور الفنية التي يمكن أن تسهل إجراء الانتخابات"، مبينا أنه "من الناحية الفنية تمت مناقشة مثل هذه الأمور مع المفوضية ومع الكتل السياسية".

وردا على سؤال حول تأييد الحكومة بشأن الإجراءات الأخيرة التي قامت بها، يقول عرب: "نحن نؤيد ذلك بقوة ونحن داعمون لخطوات الحكومة بأي أمر إيجابي تقوم به على كل الأصعدة وفي مقدمة ذلك إجراء انتخابات عادلة ونزيهة ومبكرة".

Mohameed

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقيون: نؤيد التصويت الفردي والدوائر المتعددة في الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقيون: نؤيد التصويت الفردي والدوائر المتعددة في الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).