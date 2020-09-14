الزراعة.. العراق يستعد لتصدير الشعير الفائض في سابقة هي الأولى منذ زمن

2020/09/14 | 10:42 - المصدر: NRT عربية

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مزارع عراقي

فوتو: ارشيف

منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، الاثنين، ان العراق يستعد لتصدير محصول الشعير الفائض عن حاجة السوق المحلية، في سابقة هي الأولى من نوعها، بعدما كان ثاني أكبر مشتر للقمح في الشرق الأوسط.

وذكر النايف، في تصريحات لوسائل إعلام أميركية، اليوم، 14 أيلول 2020، أن "الحكومة تعتزم بدء بيع 700 ألف طن من الحبوب في مزاد الأسبوع المقبل، بسعر أدنى يبلغ 125 دولارا أميركيا للطن"، مبينا انه "من المرجح نيل اهتمام دول الخليج العربي، الأردن، ودول شمال إفريقيا".

واعتبر أن "السبب وراء فائض الشعير هو احتياطي المياه الذي كان لدينا العام الماضي"، كما أشار إلى ان "أحد أسباب الفائض أيضا هو الأسعار المرتفعة التي تدفعها الحكومة للمزارعين، إذ يتقاضون ما يعادل 389 دولارا إلى 414 دولارا للطن، ثم تعيد بيع الشعير كعلف لمزارعي الدواجن".

وكانت بيانات وزارة الزراعة الأميركية، قد أظهرت أن الأمطار الغزيرة هذا العام عززت آفاق المحاصيل في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويتوقع العراق، ثاني أكبر مشتر للقمح في الشرق الأوسط سابقا، أن يحقق الاكتفاء الذاتي من المحصول الأساسي للموسم الثالث على التوالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى هطول الأمطار، حيث يساهم تعزيز إنتاج الغذاء في تقليل الواردات، وتخفيف الضغط على الاقتصاد المتضرر من جراء انتشار جائحة فيروس كورونا، وتراجع أسعار النفط.

وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، أعلن في وقت سابق، ان العراق لديه فائض 850 ألف-900 ألف طن من الشعير من الموسم الماضي، مبينا ان الوزارة حصلت على إذن من مجلس الوزراء لتصدير هذا الفائض من خلال شركات القطاع الخاص.

ر.إ

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