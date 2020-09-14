الصيف يحزم حقائبه.. مفاجآت في طقس العراق خلال أيام قليلة

2020/09/14 | 10:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

توقع المتنبىء الجوي في مطار البصرة، صادق عطية، نزول موجة هواء شبه قطبية باردة في الطبقات العليا مرافقة لحوض بارد في الثلث الاخير من الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل.

وذكر عطية، في تدوينة رصدتها “يس عراق” ان التغييرات ستحدث في حركة المنظومات الجوية في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري، حيث يحدث تراجع التيار النفاث الصيفي الشرقي (الاستوائي) ودخول التيار الشتوي (الغربي ) على العراق وشمال وجنوب شرق شبه الجزيرة.

وأضاف ان “التوقعات تشير الى نزول هواء شبه قطبي بارد في الطبقات العليا مرافق لحوض بارد في الثلث الاخير من الشهر وبداية الشهر المقبل “، مبينا أنه “حتى ذلك الوقت لايوجد انخفاض بدرجات الحرارة وتستمر الرياح بتقلباتها”.

وفيما يتعلق بالاعتدال الخريفي واعتدال الطقس، أشار عطية، إلى انه “بقي عن انتهاء فصل الصيف فلكيا 8 أيام من الآن، حيث يحدث الاعتدال الخريفي يوم 22 ايلول ويومها تتساوى ساعات الليل بساعات النهار وتتعامد الشمس على خط الاستواء”.

وبين أن “الحدث الذي يهمنا خلال فترة مابعد الاعتدال الخريفي بقليل هو انخفاض درجات الحرارة في عموم المدن”.

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