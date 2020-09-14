وكالة الاستخبارات تقبض على مخبر لداعش في كركوك .. لديه عدة مهام (صور)

2020/09/14 | 11:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، القبض على أحد عناصر داعش في محافظة كركوك، إذ كانت مهمته تزويد عناصر التنظيم بمعلومات انتشار القوات الأمنية.

وقالت الوكالة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 أيلول 2020) إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين في ناحية العباسي بمحافظة كركوك، مطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، والذي يقوم بتزويد عصابات داعش بمعلومات عن القوات الأمنية ونقل مواد غذائية وأمور لوجستية مقابل مبالغ مالية".

وأضاف البيان "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية ويقوم بنقل مواد لوجستية وغذائية وتزويد العصابات الإجرامية بمعلومات عن تحركات القوات الأمنية، وهو من عائلة داعشية لدية أحد اخوتة الهاربين ضمن عصابات داعش الارهابي".

وأكد على "تدوين أقوال المتهم واحالتة الى الجهات المختصة".

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