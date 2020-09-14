مؤتمر آبل غدا بلا آيفون جديد

2020/09/14 | 11:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقلب هذا العام رأسا على عقب، ففي الشهر الحالي يقوم الطلاب بتسجيل الدخول إلى فصولهم الدراسية عبر تطبيق زووم، والساحل الغربي للولايات المتحدة مشتعل، والحدث السنوي الذي تنظمه آبل للكشف عن أجهزتها في سبتمبر سيكون افتراضيا، وربما لن يعرض جهاز آيفون جديد على الإطلاق.

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