العمليات الأمنية في العراق: اعتقال مطلوبين وضبط أسلحة

2020/09/14 | 11:12 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق المرحلة الرابعة من عمليات "الوعد الصادق" في البصرة (Getty)دخلت عمليات ضبط السلاح غير المرخص وملاحقة المطلوبين للقضاء في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، ومحافظات جنوبية اخرى، يومها العاشر، التي تشهد يومياً الإعلان عن مصادرة أسلحة والقبض على مطلوبين.

قيادة الشرطة في محافظة البصرة أكدت أن المرحلة الرابعة من عملية "الوعد الصادق"، التي انطلقت أمس الأحد، أدت إلى القبض على 41 مطلوباً للقضاء في مناطق متفرقة من المحافظة، مشيرة، في بيان، إلى القبض على 20 مطلوباً في قسم شرطة الزبير، و9 آخرين في قسم شرطة الدير، و12 مطلوباً في قسمي شرطة الهارثة والفاو.

وأشارت قيادة الشرطة في البصرة إلى ضبط أسلحة ومواد مخدرة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم.

المرحلة الرابعة من عملية "الوعد الصادق"، التي انطلقت أمس الأحد، أدّت إلى القبض على 41 مطلوباً للقضاء في مناطق متفرقة من المحافظة

وأكد قائد عمليات الجيش في البصرة، اللواء الركن أكرم صدام، أن القوات العراقية تمكنت، من خلال عملياتها في المحافظة، من القبض على عشرات المطلوبين وفقاً لمذكرات قضائية، لافتاً، في تصريح صحافي، إلى مصادرة أسلحة متوسطة وأعتدة مختلفة الأنواع في مناطق مختلفة بالبصرة.

وبين أن القوات العراقية تمكنت من "فرض هيبة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، وقطع شوط كبير في إنهاء النزاعات العشائرية وحلّها"، موضحا أن عمليات الأحد كانت موفقة، وأن نتائجها إيجابية.

ولفت إلى أن القوات العراقية تمكنت من تحقيق أهدافها بالشكل المطلوب ضمن مناطق مسؤولياتها في جنوب وغرب وشمال البصرة.

وكان قائد عمليات الجيش في البصرة قد أعلن، صباح أمس الأحد، انطلاق المرحلة الرابعة من عمليات "الوعد الصادق" في المحافظة.

ضابط في قيادة شرطة البصرة أكد لـ"العربي الجديد" أن دخول العمليات الأمنية في المحافظة يومها العاشر دون أن تنتهي يشير بوضوح إلى أن هذه العمليات تتطلب وقتاً غير محدد لملاحقة السلاح والمطلوبين للقضاء الذين يختبئون في مناطق مختلفة بالمحافظة، مبيناً أن "المهمة صعبة، لكنها لن تكون مستحيلة، في ظل وجود إصرار حكومي، وكذلك ميداني، من قبل قادة وعناصر القوات الأمنية على ضرورة حسم هذا الملف قريباً".

وكانت خلية الإعلام الحربي العراقية قد أكدت الأحد أن قوات الرد السريع عثرت، خلال تنفيذ عملية لفرض الأمن، على أسلحة غير مرخصة في مدينة الميمونة بمحافظة ميسان في جنوب العراق، مشيرة إلى أن هذه العملية نفذت بإسناد من طيران الجيش العراقي.

وأكد قائد شرطة ميسان، العميد عبد الخضر جاسم، اعتقال 4 مطلوبين في مدينة العمارة (مركز محافظة ميسان)، موضحاً، في بيان، أن عملية القبض عليهم "جاءت بناءً على معلومات استخبارية عن مكان وجود المتهمين، انتهت بالقبض عليهم مع ضبط الأسلحة المستخدمة في دكة عشائرية، وهي عبارة عن أربع بنادق من نوع كلاشينكوف"، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين من خلال إحالتهم على القضاء.

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