الكاظمي يؤكد الالتزام ببيان المرجعية الدينية ويتعهد بتقديم المتورطين بالدم العراقي الى العدالة

2020/09/14 | 11:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن مسار المرجعية وإرشاداتها التي تمثّل منطلقات وأولويات الشعب العراقي، إنما هي دليلنا الدائم نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة، فيما أعلن الانتهاء من مرحلة التقصي و”سنبد‌‌‌أ بتسليم المتورطين بالدم … Readmore

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