اعتقال مزور تصاريح كمركية ووصولات تحاسب ضريبي في البصرة

2020/09/14 | 11:13 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على مزور التصاريح الكمركية و وصولات التحاسب الضريبي في البصرة.





وقالت الوزارة في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنه "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود أحد المتهمين يقوم بتزوير التصاريح الكمركية و وصولات التحاسب الضريبي حيث تم استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الجريمة المنظمة بالبصرة في وزارة الداخلية ومداهمة المطبعة والقبض على المتهم بالجرم المشهود في ام قصر".

واضافت: "ضبط بحوزته أدوات التزوير وتصاريح و وصولات غير اصولية واختام متنوعة عائدة لدوائر حكومية تستخدم للتهرب من دفع الرسوم الكمركية وكذلك للتلاعب في وصف وجنس المواد الداخلة للميناء".

واشارت الى انه "تم ضبط المواد بمحضر ضبط اصولي وايداع المتهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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