عضو في التربية النيابية: تسريب أسئلة السادس الاعدادي لامتحانات اليوم

2020/09/14 | 11:13 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أفاد عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، بورود معلومات تفيد بتسريب أسئلة الامتحانات الوزارية للصف السادس الاعدادي خلال ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم الاثنين في إحدى المراكز الامتحانية.





وقال المكصوصي، في بيان، إن "تسريب الأسئلة الوزارية، يعد إنتهاكا للعملية الامتحانية برمتها".

وأكد انه "في حال ثبتت صحة هذه المعلومة ، سنحمل وزارة التربية المسؤولية الكاملة، وسنتبع الاجراءات القانونية كافة، لمعاقبة من قام بهذا العمل، مهما كانت درجته الوظيفية، عاداً إياها خيانة لا تغتفر، تستحق إنزال أشد العقوبات بالمتسببين".

يشار الى ان طلبة السادس الاعدادي يؤدون امتحاناتهم النهائية منذ أيام.

عمار المسعودي

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