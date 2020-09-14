2020/09/14 | 11:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اظهرت نشرة البنك المركزي الخاصة بتفاصيل مزاد العملة لهذا اليوم ، ان مجموع المبالغ المباعة تجاوزت 237 مليون دولار .وبينت النشرة التي حصلت المستقلة على نسخه منها اليوم الاثنين ، ان عدد المصارف المشاركة بالمزاد كانت 36 مصرف ، فيما تراوحت المبالغ المشتراة من قبل تلك المصارف بين 3 ملايين وسبعة مليون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة اكثر من 237 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة اكثر من 237 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).