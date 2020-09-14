2020/09/14 | 11:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن الجهاز المركزي للإحصاء في العراق، الاثنين، عن ارتفاع اشجار الحمضيات للموسم الشتوي لعام 2020، مبيناً أن محافظة صلاح الدين احتلت المرتبة الاولى بإنتاج البرتقال.

وقال الجهاز في تقرير اعده حول انتاج الحمضيات للموسم الشتوي لعام 2020، والذي لم يشمل اقليم كوردستان، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن “انتاج البرتقال بلغ 142 الف و717 طن للموسم الشتوي 2020 للمحافظات المشمولة بزيادة بلغت نسبتها 6.9% عن الموسم الماضي والذي قدر 133 الف و500 طن”.

وأضاف أن “انتاج الليمون حامض قدر بـ 5375 طن بزيادة قدرت نسبتها 3.8% عن الموسم الماضي حيث قدر بـ 1436 طن”، مبيناً أن “انتاج اللالنكي قدر بـ 4494 طن بزيادة قدرت نسبتها 7.8% عن الموسم الماضي حيث كان 4167 طن”.

وأشار إلى أن “انتاج النارنج بلغ 22 الف و143 طن للموسم الشتوي 2020 للمحافظات المشمولة بزيادة قدرت نسبتها 3% عن الموسم الماضي حيث قدر 21 الف و498 طن”.

ولفت إلى أن “المحصول الوحيد من الحمضيات التي انخفض الانتاج فيه للموسم الشتوي 2020 هو الليمون الحلو حيث بلغ الانتاج فيه 1388 طن بانخفاض قدر نسبته 3.3% عن الموسم الماضي حيث قدر بـ 1436 طن”.

وأوضح أن “محافظة صلاح الدين احتلت المرتبة الاولى بإنتاج البرتقال للموسم الشتوي 2020 تليها محافظة بغداد وجاءت ديالى بالمرتبة الثالثة”، مشيراً إلى أن “محافظة بغداد جاءت بالمرتبة الاولى بإنتاج النارنج تليها محافظة واسط وجاءت صلاح الدين بالمرتبة الثالثة”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظتان “تزيحان” ديالى عن الصدارة.. ارتفاع انتاج الحمضيات عراقيًا إلى أكثر من 6%) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظتان “تزيحان” ديالى عن الصدارة.. ارتفاع انتاج الحمضيات عراقيًا إلى أكثر من 6%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).