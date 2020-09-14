اسرائيل تعيد فرض حظر التجوال الشامل لثلاثة اسابيع لإحتواء الموجة الثانية من كورونا

2020/09/14 | 11:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت يُواصل فيروس كورونا المستجدّ تفشّيه سريعاً في أرجاء العالم على غرار ما هو حاصل في جمهوريّة تشيكيا وفرنسا، أعلنت النمسا بدء “موجة ثانية” لوباء كوفيد-19 على أراضيها، بينما فرضت إسرائيل إغلاقاً تامّاً لثلاثة أسابيع من أجل احتواء موجة … Readmore

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