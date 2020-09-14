محكمة العدل الدولية تبدأ اولى جلساتها للنظر في شكوى قدمتها إيران

2020/09/14 | 11:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت محكمة العدل الدولية جلساتها حول مسألة اختصاصها للنظر في الشكوى التي تقدمت بها إيران ضد إعادة فرض العقوبات الأميركية.وبدأت الجلسات التي تستغرق أسبوعاً، عند الساعة 15,00 (13,00 ت غ) الإثنين، عبر الانترنت بجولة أولى للمرافعات الأميركية.وسيعرض ممثلو … Readmore

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